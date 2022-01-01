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8 (800) 500-31-90
Партнерская программа
для агентств и фрилансеров
Получайте вознаграждение до 14,5% от оборотов клиентов
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Почему уже 5000+ агентств и фрилансеров работают с eLama
Удобная оплата и закрывающие документы
Единый кабинет для 15+ рекламных систем и сервисов
Оперативная поддержка Службы Заботы по любым вопросам
10 инструментов для работы с рекламой и отчетностью
Закрытые мероприятия клуба digital-агентств
Агентское вознаграждение
Подробнее о максимальном вознаграждении в Яндекс.Директе.
Другие — учитываются переводы в Яндекс.Дисплей, Яндекс.Дзен, Calltouch и т. д.
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Подробные условия
Ежемесячная премия — до 4,5%
Подробнее о премии
Получайте дополнительно до 4,5% от оборотов ваших клиентов каждый месяц
Премия рассчитывается для агентств с суммарным оборотом от 3 000 000 ₽ в месяц и зависит от доли таргетированной рекламы
Зарабатывайте больше с eLama
Один кабинет eLama — эффективная работа целого агентства
Удобная оплата в режиме одного окна
Инструменты для всех этапов работы с рекламой
Подробная информация о вознаграждении
Управление доступами к кабинету eLama
Пополняйте баланс всех клиентов в личном кабинете eLama и получайте полный комплект закрывающих документов для возмещения НДС
Экономьте время на рутинных операциях, анализируйте статистику по всем кампаниям клиента в личном кабинете или создавайте кастомные отчеты BI
Следите онлайн за размером агентского вознаграждения, получайте его прогноз до конца месяца и анализируйте, как можно зарабатывать больше
Предоставляйте доступ к личному кабинету с разными правами для ваших заказчиков или сотрудников агентства
Закрытый клуб digital-агентств eLama
Знакомьтесь, налаживайте деловые связи и весело проводите время на офлайн-мероприятиях и митапах
Публикуйте кейсы и статьи в блоге eLama и СМИ о маркетинге, рекламе и бизнесе
Первыми узнавайте новости на закрытых встречах и задавайте вопросы представителям рекламных систем
Повышайте свою экспертность и узнаваемость агентства, выступая на конференциях по интернет-маркетингу и вебинарах eLama
Подробнее о клубе
Оплата рекламы с отсрочкой для агентства и его клиентов
Для юридических лиц и ИП
Предложение ограничено и не является публичной офертой. Уточняйте подробности работы по постоплате у специалистов сервиса
Постоплата на 10 рекламных систем и сервисов
Оплачивайте рекламу в любой системе с единого баланса eLama
Поможет вырастить бизнес
Работайте с клиентами на любых условиях оплаты
Бесплатная отсрочка каждый месяц
Работайте по постоплате без процентов и комиссий
Гибкие настройки лимита и срока оплаты
Ежемесячный лимит от 300 тыс. руб., срок погашения от 15 до 30 дней
Зарегистрироваться
Как стать партнером
Заполните заявку на участие в партнерской программе
Укажите сайты трех ваших клиентов
Добавьте аккаунты ваших клиентов
Для получения вознаграждения нужно самостоятельно вести рекламу 3 и более клиентам с суммарным оборотом от 30 000 руб/мес (без НДС)
Создайте агентский аккаунт в eLama
Участниками партнерской программы могут стать юридические, физические лица и ИП
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Количество клиентов, которым вы ведете рекламу:
Суммарный бюджет ваших клиентов на рекламу в месяц:
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