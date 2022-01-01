Очень довольны сотрудничеством с eLama. Для нас как для агентства очень важно, чтобы на наши вопросы отвечали оперативно, чтобы модерация объявлений проходила быстро. И мы уверены, что если бы мы напрямую общались с Яндексом или Гуглом, то все было бы гораздо дольше и сложнее. Нам нравится ваша техподдержка, или как вы говорите, Службы заботы. Легко дозвониться, по выходным работаете, специалисты в теме вопросов, могут и помочь, и проконсультировать. Ну и финансовая политика тоже нравится: агентское вознаграждение выплачивается вовремя! Суммы тоже достойные!



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